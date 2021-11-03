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Исследование: у женщин до 35 лет с раком груди больше вероятность распространения онкологии

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Depositphotos

Среди женщин, у которых рак груди был диагностирован до 35 лет, вероятность распространения болезни на другие органы выше. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование Международного агентства по изучению рака (IARC).

По данным ученых, для большинства пациентов с раком груди риск возникновения метастазов составляет от 6% до 22%. При этом он зависит от целого ряда различных факторов.

«Женщины, у которых диагностирован рак в возрасте до 35 лет, имеют риск рецидива рака молочной железы и его распространения на другие части тела от 12,7% до 38%, в то время как женщины в возрасте 50 лет и старше — от 3,7% до 28,6%», — показало исследование.

Исследователи проанализировали данные о десятках тысяч женщин в более чем 400 исследованиях из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Океании. Отмечается, что рак груди - самая распространенная форма онкологии, ежегодно диагностируемая у 2,3 миллиона человек.

Доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков ранее рассказал, что одной из причин развития рака груди у женщины может стать ожирение, особенно в постменопаузе. По его словам, к излишнему весу в организме могут привести продукты, богатые жирами и углеводами: сладкое, жирная и жареная пища. Следует также отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.

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