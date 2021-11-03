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В Институте космических исследований назвали примерные сроки запуска миссии на Луну

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Ближайшее время, когда можно будет запустить первую в истории современной России миссию на естественный спутник Земли «Луна-25» — конец мая. Об этом заявил ТАСС завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Он уточнил, что автоматическую станцию, с точки зрения баллистических требований, можно будет отправить примерно с 25 мая 2022 года до июля 2022 года.

«Я думаю, что, скорее всего, дата запуска будет где-то в середине между маем и июлем следующего года. Окончательное решение по дате запуска будет приниматься где-то в марте–апреле, когда будет полное понимание по результатам всех наземных отработок космического аппарата», — сказал Митрофанов.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не гонится за посадкой космонавтов на Луну. По его словам, стоящие перед российскими учеными могут быть решены с помощью автоматических комплексов, и это дешевле запуска миссии. Он подчеркнул, что Россия не планирует участвовать в гонке по установке флага на спутнике Земли.

До этого Рогозин сообщал, что автоматическая станция «Луна-25» будет запущена на Луну в июле следующего года, российско-европейская миссия «Экзомарс» — в сентябре 2022 года. Автоматическая станция станет первым российским аппаратом после СССР на естественном спутнике Земли. Миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027–2028 годах.

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