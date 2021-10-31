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В 2022 году космический корабль «Прогресс» совершил рекордный годовой полет на МКС

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Пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-19», отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что запуск запланировано провести 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур. «Прогрессу МС-19» предстоит пробыть в космосе до 370 суток.

В 2021 году «Прогресс МС-14» установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства - 369 суток.

Ранее к российскому модулю МКС пристыковался грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-18», который доставил продукты и необходимые ресурсы.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что на станцию доставили рационы питания для новогоднего стола, но икру члены экипажа не заказывали.

Сообщается, что «Прогресс» доставил 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, а также одежду.

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