Количество российских космических пусков за этот год превысило показатель

Госкорпорация «Роскосмос» увеличила число пусков ракет космического назначения в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС.

В прошлом году было осуществлено 17 пусков с четырех космодромов — Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. В этом году показатель был превышен накануне — после отправки на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-18».

До конца года еще запланированы старты ракет. Так, 24 ноября с Байконура ожидается запуск «Союза-2.1б» с кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» для

МКС. В начале декабря ракета «Союз-СТ» с космодрома Куру выведет на орбиту аппараты европейской навигационной системы Galileo.

8 декабря с космодрома Байконур ожидается пилотируемый пуск — на МКС на 12 суток отправятся космонавт Александр Мисуркин и два космических туриста из Японии — миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Также в декабре планируется старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка и «Протона-М» с Байконура.

Ранее стало известно, что корабль «Прогресс» с едой для новогоднего застолья космонавтов выведен на орбиту. Полет «Прогресса МС-18″ к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка должна состоятся 30 октября в 04:34 мск.