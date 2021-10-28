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Количество российских космических пусков за этот год превысило показатель

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NASA

Госкорпорация «Роскосмос» увеличила число пусков ракет космического назначения в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС.

В прошлом году было осуществлено 17 пусков с четырех космодромов — Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. В этом году показатель был превышен накануне — после отправки на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-18».

До конца года еще запланированы старты ракет. Так, 24 ноября с Байконура ожидается запуск «Союза-2.1б» с кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» для 
МКС. В начале декабря ракета «Союз-СТ» с космодрома Куру выведет на орбиту аппараты европейской навигационной системы Galileo.

8 декабря с космодрома Байконур ожидается пилотируемый пуск — на МКС на 12 суток отправятся космонавт Александр Мисуркин и два космических туриста из Японии — миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Также в декабре планируется старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка и «Протона-М» с Байконура.

Ранее стало известно, что корабль «Прогресс» с едой для новогоднего застолья космонавтов выведен на орбиту. Полет «Прогресса МС-18″ к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка должна состоятся 30 октября в 04:34 мск.

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