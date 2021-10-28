Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Московский «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу... 03:36
В Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница 03:31
Корабль «Прогресс» с едой для новогоднего застолья космонавтов выведен... 03:26
На Украине призывник пытался сбежать из военкомата и сломал обе ноги 03:17
Овечкин забросил шайбу в матче с «Детройтом» и приблизился... 03:15
С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз», разрисованная под хохлому 03:14
Афганец продал свою дочь за $550 03:14
Роспотребнадзор оценил эффективность медицинских масок 03:04
Депутат Госдумы предложила сократить рабочий день в России 02:57
«Спартак» не будет продлевать контракт с Рассказовым, если подпишет... 02:56

Найден праправнук легендарного индейского вождя Сидящего Быка

close
100%
Depositphotos

Проведя анализ ДНК из скальпа жившего в XIX веке легендарного вождя североамериканских индейцев хункпапа (часть народа лакота из группы народов сиу) Сидящего Быка, ученые подтвердили, что гражданин США Эрни Лапойнт — действительно его праправнук. Его легендарный предок возглавил сопротивление коренного населения вооруженным силам США и стал одним из самых знаменитых индейцев. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Advances.

«Мы выделили достаточно большой объем ДНК из волос Сидящего Быка <...> Результаты показывают, что Эрни Лапойнт — действительно праправнук Сидящего Быка и самым близкий его родственник среди ныне живущих людей», — отметил профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев, автор исследования.

Сидящий Бык возглавил борьбу североамериканских индейцев с захватчиками США. Он стал одним из лидеров союза племен начале 1860 годов. Племена сиу выиграли несколько сражений у регулярной армии США и добровольческих отрядов. Самой знаменитой стала битва 1876 году у реки Литтл-Бигхорн: тогда объединенные племена индейцев под руководством Сидящего Быка разгромили армию генерала Джорджа Кастера.

Однако победы коренных американцев оказались недолговечны: после поражения подполковника Кастера армия начала настоящую охоту на мятежных индейцев. Большой лагерь распался на группы, которые, рассредоточившись, пытались избежать поселения в резервации и оказывали сопротивление войскам. Некоторые индейцы начали сотрудничать с американцами, коалиция племен распалась.

15 декабря 1890 года 43 индейских полицейских во главе с лейтенантом Генри Буллхедом (Бычьей Головой), его заместителем сержантом Бритой Головой и сержантом индейской полиции Красным Томагавком окружили хижину безоружного Сидящего Быка, пока сто всадников 8-й кавалерии во главе с капитаном Фечетом ждали в засаде. При попытке ареста вождя возникла перестрелка (сам он не оказывал сопротивления, однако снаружи собрались разъяренные члены его дружины, один из которых подстрелил начальника полиции), и Сидящий Бык был убит лейтенантом Бычьей Головой и сержантом Красным Томагавком двумя выстрелами. Смертельный выстрел Красного Томагавка, совершенный со спины практически в упор, пришелся в голову.

Похороны Сидящего Быка в форте Йетс происходили в тайне, за гробом шли лишь гробовщик и военный врач. В 1953 году члены его семьи эксгумировали предполагаемые останки Сидящего Быка и перезахоронили их ближе к его родным местам — около Мобриджа (штат Южная Дакота). Там ему установлен памятник. Но точное место захоронения историкам было неизвестно.

ДНК извлекли из скальпа вождя, который до 2007 года хранился в Смитсоновском музее.

Решение этой задачи оказалось сложным — волосы состоят преимущественно из белка-кератина, и ДНК в них очень мало. Волосы Сидящего Быка также обрабатывали различными химикатами для повышения сохранности. Палеогенетики восстановили лишь 0,8% генома легендарного индейца. Однако, этого хватило для проверки родственных связей между Сидящим Быком и Эрни Лапойнтом, который утверждал, что он его праправнук.

Ученые заключили, что Лапойнт действительно праправнук Сидящего Быка по его материнской линии. Он и четыре его сестры — самые близкие современные потомки Сидящего Быка.

Далее ученые хотят все-таки найти захоронение Сидящего Быка. Их обнаружение разрешит часть споров американской исторической науке, подытожили палеогенетики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях