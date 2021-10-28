Найден праправнук легендарного индейского вождя Сидящего Быка

Проведя анализ ДНК из скальпа жившего в XIX веке легендарного вождя североамериканских индейцев хункпапа (часть народа лакота из группы народов сиу) Сидящего Быка, ученые подтвердили, что гражданин США Эрни Лапойнт — действительно его праправнук. Его легендарный предок возглавил сопротивление коренного населения вооруженным силам США и стал одним из самых знаменитых индейцев. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Advances.

«Мы выделили достаточно большой объем ДНК из волос Сидящего Быка <...> Результаты показывают, что Эрни Лапойнт — действительно праправнук Сидящего Быка и самым близкий его родственник среди ныне живущих людей», — отметил профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев, автор исследования.

Hello #NorthWoods with @the_sioux_chef



A Dinner & History On: Sitting Bull (with Ernie LaPoint - Great Grandson of Sitting Bull).



Tomorrow at Bois Forte Tribal Center. pic.twitter.com/ttNK2kXpts — Yazzie The Chef #SomethingElse (@Yazzie_TheChef) April 25, 2018

Сидящий Бык возглавил борьбу североамериканских индейцев с захватчиками США. Он стал одним из лидеров союза племен начале 1860 годов. Племена сиу выиграли несколько сражений у регулярной армии США и добровольческих отрядов. Самой знаменитой стала битва 1876 году у реки Литтл-Бигхорн: тогда объединенные племена индейцев под руководством Сидящего Быка разгромили армию генерала Джорджа Кастера.

Однако победы коренных американцев оказались недолговечны: после поражения подполковника Кастера армия начала настоящую охоту на мятежных индейцев. Большой лагерь распался на группы, которые, рассредоточившись, пытались избежать поселения в резервации и оказывали сопротивление войскам. Некоторые индейцы начали сотрудничать с американцами, коалиция племен распалась.

Scientists confirm man IS Sitting Bull's living descendant after analyzing DNA from legendary Native American chief's hair https://t.co/iClobPqXWM — Daily Mail US (@DailyMail) October 27, 2021

15 декабря 1890 года 43 индейских полицейских во главе с лейтенантом Генри Буллхедом (Бычьей Головой), его заместителем сержантом Бритой Головой и сержантом индейской полиции Красным Томагавком окружили хижину безоружного Сидящего Быка, пока сто всадников 8-й кавалерии во главе с капитаном Фечетом ждали в засаде. При попытке ареста вождя возникла перестрелка (сам он не оказывал сопротивления, однако снаружи собрались разъяренные члены его дружины, один из которых подстрелил начальника полиции), и Сидящий Бык был убит лейтенантом Бычьей Головой и сержантом Красным Томагавком двумя выстрелами. Смертельный выстрел Красного Томагавка, совершенный со спины практически в упор, пришелся в голову.

Похороны Сидящего Быка в форте Йетс происходили в тайне, за гробом шли лишь гробовщик и военный врач. В 1953 году члены его семьи эксгумировали предполагаемые останки Сидящего Быка и перезахоронили их ближе к его родным местам — около Мобриджа (штат Южная Дакота). Там ему установлен памятник. Но точное место захоронения историкам было неизвестно.

ДНК извлекли из скальпа вождя, который до 2007 года хранился в Смитсоновском музее.

Решение этой задачи оказалось сложным — волосы состоят преимущественно из белка-кератина, и ДНК в них очень мало. Волосы Сидящего Быка также обрабатывали различными химикатами для повышения сохранности. Палеогенетики восстановили лишь 0,8% генома легендарного индейца. Однако, этого хватило для проверки родственных связей между Сидящим Быком и Эрни Лапойнтом, который утверждал, что он его праправнук.

'An international team of scientists has confirmed the lineage of a living descendent of the famous Lakota Chief Sitting Bull via a new method of DNA analysis designed to track familial lineage using ancient DNA fragments.'https://t.co/qJCJNxNKIW — Phil Stripling (@civex) October 27, 2021

Ученые заключили, что Лапойнт действительно праправнук Сидящего Быка по его материнской линии. Он и четыре его сестры — самые близкие современные потомки Сидящего Быка.

Далее ученые хотят все-таки найти захоронение Сидящего Быка. Их обнаружение разрешит часть споров американской исторической науке, подытожили палеогенетики.