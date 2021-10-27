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NASA сообщило о новом сбое на телескопе Hubble

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Nasa/Global Look Press

Космический телескоп Hubble перешел в безопасный режим, и теперь команда миссии работает над исправлением возникших проблем. Об этом сообщает Twitter NASA.

Согласно сообщению, научные инструменты обсерватории перешли в безопасный режим 25 октября, после того, как возникли проблемы с синхронизацией между ними и аппаратурой связи. Научные наблюдения временно прекращены, в то время как наземный персонал расследует инцидент. Сами инструменты, с физической точки зрения, в порядке.

Это не первый за последний год переход Hubble в безопасный режим. Ранее его компьютер отключался в июне 2021, тогда телескоп не работал в течение нескольких дней.

Телескоп Hubble довольно стар – он работает с 1990 года и пережил несколько миссий обслуживания. Его должен сменить телескоп James Webb, но его запуск регулярно откладывается. В данный момент он должен взлететь с Земли 18 декабря.

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