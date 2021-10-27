NASA сообщило о новом сбое на телескопе Hubble

Космический телескоп Hubble перешел в безопасный режим, и теперь команда миссии работает над исправлением возникших проблем. Об этом сообщает Twitter NASA.

Согласно сообщению, научные инструменты обсерватории перешли в безопасный режим 25 октября, после того, как возникли проблемы с синхронизацией между ними и аппаратурой связи. Научные наблюдения временно прекращены, в то время как наземный персонал расследует инцидент. Сами инструменты, с физической точки зрения, в порядке.

Hubble's science instruments went into safe mode on Monday after experiencing synchronization issues with internal spacecraft communications. Science observations have been temporarily suspended while the team investigates the issue. The instruments remain in good health. — Hubble (@NASAHubble) October 25, 2021

Это не первый за последний год переход Hubble в безопасный режим. Ранее его компьютер отключался в июне 2021, тогда телескоп не работал в течение нескольких дней.

Телескоп Hubble довольно стар – он работает с 1990 года и пережил несколько миссий обслуживания. Его должен сменить телескоп James Webb, но его запуск регулярно откладывается. В данный момент он должен взлететь с Земли 18 декабря.