Ученые разгадали «инопланетный» сигнал, полученный в 2019 году

Ученые сообщили о разгадке природы странного радиосигнала, якобы полученного от ближайшей к нам звезды Проксима Центавра. В декабре 2020 года многие СМИ сообщили о необычном сигнале, который участники проекта Breakthrough Listen нашли в данных сети радиотелескопов. Сигнал, получивший наименование BLC1 («Breakthrough Listen Candidate 1»), не был связан с какими-либо известными астрофизическими объектами или узнаваемыми земными помехами. Теперь ученые пришли к выводу, что это все же радиопомехи, которые похожи на тот тип сигнала, который они искали. Две статьи об этом опубликованы в журнале Nature Astronomy.

«К сожалению, нам не удалось подтвердить инопланетную природу радиосигналов, однако мы получили дополнительную уверенность, что сможем обнаружить и проанализировать на подлинность реальные сигналы внеземных цивилизаций», — заявил руководитель программы Breakthrough Initiatives Питер Ворден.

История BLC1 началась в апреле 2019 года, когда Эндрю Зик, который в то время был аспирантом Сиднейского университета, приступил к наблюдениям ближайшей к Земле звезды Проксимы Центавра c помощью радиотелескопа Parkes. Звезда представляет собой тусклый красный карлик, находящийся от нас на расстоянии 4,22 светового года, и не видна невооруженным глазом. Рядом с Проксимой Центавра находится экзопланета размером с Землю, которая обозначается как Проксима Центавра b. Необычный сигнал пришел на частоте 980 МГц и больше не повторялся. Кроме того, речь шла о некоем «сдвиге» сигнала, который мог отражать движение планеты.

Природой BLC1 заинтересовалась группа Breakthrough Listen, которая занимается поисками сигналов от внеземных цивилизаций. О запуске этой программы было объявлено в конце июля 2015 года российским предпринимателем Юрием Мильнером и британскими космологом Стивеном Хокингом. Анализ BLC1 был проделан Софией Шейх, в то время аспирантом Пенсильванского университета, которая провела исчерпывающий набор тестов. Проведя поиск по всему частотному диапазону детектора Parkes, она смогла выявить похожие сигналы, характеристики которых математически связаны с BLC1, и пришла к выводу, что BLC1, скорее всего, является радиопомехой земного происхождения.