Рогозин поддержал заявление главы NASA об инопланетянах

Человечество часто сталкивается с объектами и явлениями, которые невозможно объяснить с точки зрения современной науки. Об этом написал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя заявления директора NASA Билла Нельсона о возможности существования инопланетян.

«Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами», — написал Рогозин.

Ранее Нельсон рассказал, что американские пилоты сталкивались в неопознанными летающими объектами, сообщает газета «Известия». Он выразил надежду, что на Земле нет противника с подобными технологиями.

Он также допустил, что где-то в нашей или другой Вселенной может существовать разумная жизнь.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил уверенность в существовании жизни на других планетах. Он заявил, что Вселенная бесконечна и можно допустить, что где-то повторяются те же условия, что и на Земле. По словам главы госкорпорации, человечество должно искать эту внеземную жизнь.

В июле международный коллектив ученых из Гарварда, Принстона, Кембриджа, Калифорнийского технологического института и Стокгольмского университета во главе с известным гарвардским астрономом Ави Лёбом объявил о начале поиска доказательств существования технологий, созданных внеземными цивилизациями. Команда исследует космические феномены на основе наблюдений, полученных с помощью телескопов и камер.