Запуск ракеты Ariane-5 дважды отменили из-за технических проблем

Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) дважды отменили из-за технических проблем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французскую компанию-оператора Arianespace.

Старт Ariane-5 был запланирован на воскресенье, 24 октября, однако он был перенесен дважды из-за технических проблем на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Ракета-носитель Ariane-5 должна выполнить миссию VA255 по доставке на стационарную орбиту спутники SYRACUSE 4A и SES-17.

Первый спутник — SYRACUSE 4A — имеет военное назначение и предназначен для обеспечения связи подразделений французской армии по всему миру.

Спутник связи SES-17 будет работать в интересах люксембургский компанией SES S.A, которая обеспечивает связь между гражданскими авиалайнерами и транспортами в Северной и Южной Америках.

Ранее запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура был отложен.