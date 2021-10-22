Астрономы пронаблюдали взрыв сверхновой в реальном времени

Ученые смогли пронаблюдать за взрывом сверхновой. Статья об этом опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Уникальные наблюдения в 2020 году дали астрономам кадры взрыва массивной звезды, включая снимки до и после него. Так ученые смогли получить полную картину смерти красного сверхгиганта, когда в нем закончилось топливо, и под действием гравитации он коллапсировал в сверхновую.

«Раньше мы говорили о сверхновых будто мы следователи на месте преступления, которые пытаются постфактум выяснить, что произошло со звездой, – объясняет Райан Фоули, доцент астрономии в Калифорнийском университете в Санта-Круз. – Теперь все иначе, поскольку мы действительно знаем, что происходило, и наблюдали смерть в реальном времени».

Сверхновая, получившая название SN 2020fqv, находится в 60 миллионах световых лет от Земли, во взаимодействующих галактиках NGC 4567 и NGC 4568, которых ранее называли «Сиамскими близнецами». Первоначально объект обнаружили в Паломарской обсерватории в Сан-Диего (Калифорния), затем по этим данным на сверхновую навели объективы обсерватории Кека и космический телескоп Hubble.

Затем исследователи обратились к астрономическому архиву и стали изучать, как вела себя эта звезда в предыдущие десятилетия. Астрономы надеются, что новые данные станут ключом, который даст полное понимание последних стадий эволюции звезд.