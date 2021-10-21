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Южная Корея впервые запустила в космос ракету-носитель

В Южной Корее прошел запуск первой отечественной ракеты-носителя «Нури». Об этом сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Запуск был осуществлен с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км к югу от столицы страны — Сеула.

200-тонная ракета-носитель разрабатывалась с 2010 года, на ее создание было потрачено 2 трлн вон ($1,79 млрд). Ученые оснастили «Нури» рядом жидкостных двигателей: четыре установлены на первой ступени, а также по одному на второй и третьей ступенях.

На борту ракеты размещен макет полезной нагрузки, который планируется вывести на расстоянии в 600-800 километров от поверхности Земли. Вес конструкции составляет 1,5 тонны.

Ранее стало известно, что Китай в этом году провел 37-й космический запуск, отправив на орбиту солнечную обсерваторию и 10 других спутников. Расчетный срок службы аппарата составляет три года, наблюдения планируется вести до максимума солнечной активности в 2025 году.

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