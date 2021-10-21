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Роскосмос не комментирует сообщения о сгоревшем над США российском военном спутнике

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Научно-исследовательский центр болидов и метеоров

В «Роскосмосе» не комментируют сообщения о якобы сгоревшем над территорией США российском военном спутнике. Ранее яркий болид, вход которого в атмосферу наблюдался ранним утром 20 октября над несколькими штатами американского Среднего Запада, назвал российским военным спутником астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл.

В госкорпорации »Роскосмос» «Газете.Ru» по этому вопросу посоветовали обратиться в Минобороны.

К настоящему времени Американское метеорное общество получило свыше 80 сообщений о пролете огненного шара над территорией нескольких штатов от юга Теннесси до северной части Мичигана, в том числе 27-секундное видео наблюдателя Криса Джонсона. Вход тела в атмосферу произошел в 00.43 EDT (07.43 мск) 20 октября.

По словам Макдауэлла, это время в точности совпадает с моментом пролета этого спутника над указанным регионом. «Поэтому я считаю, идентификацию его со спутником «Космос-2551» надежной», — написал он в Twitter.

Спутник c порядковым номером «Космос-2551» был запущен в интересах Минобороны 9 сентября с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1в», в Минобороны заявили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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