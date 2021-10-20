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Британский физик оценил количество информации во всей наблюдаемой Вселенной

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Британский физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета получил новую оценку количества информации, содержащейся во всей наблюдаемой Вселенной. Для начала он подсчитал, сколько информации может хранить одна элементарная частица, например электрон. Используя теорию информации Клода Шеннона, Вопсон выяснил, что каждая частица содержит 1509 бит информации, и во всех частицах материи наблюдаемой Вселенной, таким образом, хранится примерно 6×1080 бит информации. Статья об этом опубликована в журнале AIP Advances.

Информационная емкость Вселенной стала предметом активных дискуссий начиная с 1970-х годов, эти дискуссии и в нынешнее время продолжают стимулировать исследования во многих научных областях. Теория Шеннона позволяет оценивать количество закодированной информации в любом типе видимой материи. Эта теория связывает энтропию — величину неопределенности, содержащуюся в той или иной системе, — с информационным наполнением: количество содержащейся информации становится мерой того, насколько эта информация уменьшает неопределенность в отношении системы. Все физические параметры, такие, как масса, скорость или заряд частицы, содержат определенное количество битов информации, которое можно подсчитать. Cуммарное число частиц — число Эддингтона — можно получить путем вывода формулы для общего числа частиц в наблюдаемой Вселенной.

Разные типы сообщений дают разные значения, например, результат (сообщение) подбрасывания монеты содержит 1 бит информации: это событие дает выпадение орла или решки. Если с обеих сторон монеты изображен орел, то ожидаемый результат будет содержать 0 бит информации, потому что не добавит ничего нового к тому, что и так уже известно. С тех пор, как эксперименты продемонстрировали связь между теорией информации и термодинамикой, стали возникать безумные гипотезы том, что Вселенная представляет собой что-то вроде «Матрицы» и моделируется в 3D из 2D-реальности.

Вопсон применил вычисления информационной энтропии к массе, заряду и спину протонов, нейтронов (или составляющих их кварков) и электронов, чтобы получить оценку всей содержащейся в них информации, затем умножил все это на число всех частиц во Вселенной, исключив нестабильные частицы и античастицы, так как их вклад в общую информационную емкость кратковременен и ничтожен, и переносчики взаимодействий, например легкие бозоны, так как они, по мнению Вопсона, отвечают за передачу информации, а не за ее хранение. Результатом стало гигантское число с 80 нулями.

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