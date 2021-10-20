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Сенат США постановил найти конкурента Илона Маску для посадки на Луну

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Andy Saunders/NASA

Сенат США обязал NASA выбрать второго подрядчика для строительства посадочного модуля на Луну в 2024 году. О решении комитета Сената по ассигнованиям сообщает SpaceNews.

В апреле 2021 года было объявлено, что контракт на строительство посадочного модуля выиграла компания SpaceX Илона Маска. Проигравшие компании, Blue Origin и Dynetics, сразу же подали жалобу в Счетную палату США, обвинив NASA в несправедливости.
NASA не изменило свое решение и после открытого письма Джеффа Безоса, в котором он предлагал $2 млрд долларов на лунную программу из собственных средств, в обмен на то, что его посадочный модуль Blue Moon выберут для высадки.

В своем решении, в котором обосновывается финансирование NASA в 2022 году, сенаторы опровергли заявление агентства, что оно недофинансируется государством. В 2022 году на его нужды планируется выделить $24.83 млрд, что на $300 млн больше, чем было запрошено агентством. «Риторика NASA о финансировании, недостаточном финансировании для двух команд в рамках программы Human Landing System, выглядит пустой, — говорится в решении. – Используя это финансирование, в NASA должны обеспечить резервирование и конкуренцию, включая твердую поддержку исследованиям, испытаниям для как минимум двух команд HLS». Теперь в NASA должны в течение 30 дней предоставить конгрессу план поддержки двух команд разработчиков.

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