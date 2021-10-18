Геологи: 80 млн лет назад Земля опрокинулась на бок

Геологи обнаружили свидетельства блуждания полюсов Земли, которое происходило 80 млн лет назад. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые под руководством Росса Митчела из Института геологии и геофизики Китайской академии наук проанализировали образцы известняка Скалья Росса из Италии. В нем находятся множество микроскопических кристаллов магнетита, где остались следы древнего магнитного поля, благодаря которым можно узнать его напряженность в разные года и положение магнитных полюсов.

Изучение показало, что примерно 84 млн лет назад произошло так называемое истинное блуждание полюсов, то есть земная кора сместилась относительно оси вращения планеты.

«Представьте себе Землю из космоса, — объясняют авторы. — Истинное блуждание полюсов выглядит так, будто бы Земля наклонилась на бок, но на самом деле это не так. Поскольку кора плавает поверх жидких ядра и мантии, то не планета наклонилась, а всего лишь внешняя твердая оболочка».

Всего полюса сдвинулись примерно на 12 градусов, но через пять миллионов лет вернулись практически в исходное положение. Обнаружение этого блуждания полюсов хорошо состыковалось с результатами моделирования, согласно которому, исходя из данных о движении литосферных плит, примерно 80-90 млн лет назад вся земная кора должна была сдвинуться.