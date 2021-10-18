Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства 21:24
Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы 21:15
Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии Казани готовился... 21:12
Apple представила AirPods третьего поколения и новые MacBook Pro 21:08
Экс-чемпион UFC Биспинг раскритиковал Макгрегора за нападение на диджея 21:07
В Петербурге вводятся QR-коды 20:53
УЕФА развел Россию и Украину во время жеребьевки Евро по мини-футболу 20:41
В Славянске-на-Кубани прохожего избили лопатой 20:37
Эрдоган заявил, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей Второй... 20:33
«Американец в хорошем смысле слова»: Владимир Лукин поделился воспоминаниями... 20:32

Астрономы впервые обнаружили мигающий белый карлик

close
100%
Helena Uthas/Columbia University, NY

Ученые из Даремского университета (Англия) обнаружили белый карлик с очень быстрыми циклическими изменениями яркости. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.

Белые карлики — это старые звезды, исчерпавшие термоядерное горючее, но массы которых недостаточно для превращения в нейтронную звезду. Белыми карликами могут стать звезды с массой от 0,08 до 12 солнечных масс, включая Солнце.

Белый карлик, за которым наблюдала команда астрономов под руководством Симоне Скаринги, аккрецирует материю звезды-компаньона, поскольку находится в тесной двойной системе TW Pictoris. Переход материи с одной звезды на другую часто сопровождается переменами яркости, которые длятся от нескольких дней до месяцев.

С помощью телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite ученые заметили, что яркость наблюдаемого ими белого карлика меняется удивительно быстро: она может измениться в три раза за полчаса, чего ранее никогда не наблюдалось.

Белый карлик системы TW Pictoris переключается между двумя режимами яркости в рекордное время. Ученые предполагают, что это связано с циклическими изменениями скорости аккреции материала. Скорее всего, замедление потока материи вызывается изменениями магнитного поля звезды, и такое переключение режимов сближает звезду с миллисекундными пульсарами, у которых скачки яркости занимают десятки секунд.

Астрономы считают, что открыли ранее неизвестный феномен, который поможет лучше понять, как аккрецирующие объекты питаются окружающей материей и какова роль магнитных полей в этом процессе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях