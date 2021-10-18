В Китае обнаружили остатки ракоскорпиона размером с собаку

Палеонтологи обнаружили остатки гигантского ракоскорпиона, жившего около 435 миллионов лет назад. Статья об этом опубликована в журнале Science Bulletin.

Ракоскорпионы — это ископаемый отряд членистоногих, родственный современным паукообразным. И те и другие имеют хелицеры — особые ротовые придатки, видоизмененные конечности.

Китайские ученые во главе с Бо Ваном из Нанкинского института геологии и палеонтологии описали находку. Особь относится к виду Terropterus xiushanensis, и достигает в длину одного метра. Зазубренные вторая и третья пары передних конечностей увеличены в размерах и очень острые. Исследователи считают, что они использовались для захвата добычи, как делают современные жгутоногие пауки, хотя у основной массы хелицеровых педипальпы — вторая пара конечностей — служат лишь для передачи спермы.

Это существо жило в период 443-419 млн лет назад. В то время ракоскорпионы были высшими хищниками в своих экосистемах: они нападали на рыб и моллюсков, хватали их мощными передними конечностями и съедали.

Эта находка — первая на территории суперконтинента Гондвана, образовавшегося после распада Пангеи. Она поможет палеонтологам больше узнать о жизни в прошлые геологические эпохи и понять эволюцию членистоногих.