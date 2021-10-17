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Командир МКС: Пересильд и Шипенко чувствовали себя в невесомости как рыба в воде

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Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА «Новости»

Командир Международной космической станции (МКС) Тома Песке написал в Twitter, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отлично адаптировались к состоянию невесомости.

«Принимать Клима и Юлию (на МКС — прим. ред.) было удовольствием. Они адаптировались (к невесомости — прим. ред.) как рыба в воде. Я желаю им всего наилучшего на Земле», — говорится в сообщении.

Пересильд и Шипенко снимали на МКС художественный фильм «Вызов» о спасении космонавта женщиной-медиком. В воскресенье, 17 октября, «киноэкипаж» благополучно вернулся на Землю.

Ранее кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный под ником BadComedian, рассказал, что ждет выхода на экраны первого фильма, снятого в космосе. Он отметил, что всегда интересно оценить что-то новое, но «особых сверхнадежд» по поводу «Вызова» у него нет.

До этого стало известно, что в «Вызове» снимется Владимир Машков, он сыграет главного конструктора.

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