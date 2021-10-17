«Киноэкипажу» не разрешили забрать с МКС камеру

Вернувшимся на землю актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко не дали забрать с Международной космической станции (МКС) камеру, на которую они снимали художественный фильм «Вызов». Об этом рассказал в эфире телеканала «Первый» заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК «Энергия» Дмитрий Сурин, передает ТАСС.

«Обратно, я не знаю, что им разрешили взять, но в любом случае видеокамеру вряд ли. Она еще полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована», — сказал Сурин.

Он отметил, что Пересильд и Шипенко разрешили увезти с МКС по килограмму личных вещей.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно приземлился. Космонавта Олега Новицкого, Юлию Пересильд и Клима Шипенко извлекли из спускаемого модуля и проверили их самочувствие. Все они чувствуют себя хорошо.

«Киноэкипаж» больше недели находился на МКС, где проходили съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Съемки начались еще на подлете к МКС.