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К расчетному месту посадки «Союза МС-18» вылетели десять вертолетов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

К расчетному месту посадки «Союза МС-18» с «киноэкипажем» вылетели десять вертолетов, которые будут заниматься поиском спускаемого аппарата, а также доставят на место необходимое оборудование, сообщает РИА «Новости».

«Десять десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане и Караганде в расчетный район посадки в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган. Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков», — указано в сообщении.

Ранее «Союз МС-18» с «киноэкипажем» отстыковался от МКС.

Двигатели для возвращения на Землю включатся в 6.41.46 мск, а посадка спускаемого аппарата ожидается в 7.35.42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.

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