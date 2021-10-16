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Экипаж МКС проснулся ночью из-за сработавшей сирены

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NASA

Ночью на Международной космической станции (МКС) произошел сбой в системе управления российского модуля «Звезда», в результате чего сработала сирена. Об этом сообщили космонавты во время переговоров с Землей, трансляция велась американским агентством NASA.

В связи с данным сбоем находящиеся на МКС проснулись.

«У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции», — поделился космонавт Антон Шкаплеров.

Он добавил, что к срабатыванию сирены привело временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».

Со стороны членов экипажа никаких действий не потребовалось для решения произошедшей ситуации.

15 октября на МКС тестировали двигатели пристыкованного корабля «Союз МС-18» — на котором через два дня на Землю должны вернуться Юлия Пересильд и Клим Шипенко. При тестировании возникла нештатная ситуация — станция потеряла ориентацию в пространстве, развернулась на месте. Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября, там они занимаются съемками «Вызова» — первого в истории кино игрового фильма, созданного в космосе.

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