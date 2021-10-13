Ученые связали длительные месячные с болезнями сердца

Продолжительные месячные могут быть признаком повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, установили специалисты Питтсбургского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Menopause.

Средняя продолжительность менструального цикла — 28 дней. По мере приближения менопаузы месячные, как правило, приходят все реже, пока не прекращаются окончательно. Авторы работы наблюдали за изменением продолжительности цикла у 428 женщин 45-52 лет, а также оценивали состояние артерий испытуемых.

У 62% женщин был стабильный цикл вплоть до менопаузы. У 16% за пять лет до менопаузы наблюдался цикл продолжительнее среднего. У 22% он увеличивался за два года до менопаузы.

У последней группы артерии оказались в наилучшем состоянии, что указывает на более низкий риск болезней сердца, отмечают авторы работы. А вот у тех, чей цикл был продолжительнее среднего на протяжении пяти лет, состояние артерий было хуже, чем у остальных.

Причина такой связи пока не ясна до конца, отмечают авторы работы. Возможно, дело в гормональных изменениях, связанных с менопаузой, но чтобы выяснить это, необходимы дальнейшие исследования.