От ученых поступило предупреждение о бактериологической и ядерных «бомбах» в Арктике

Таяние льдов в Арктике, обусловленное потеплением климата, может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, устойчивых к антибиотикам бактерий, а также новых вирусов. Соответствующая научная статья опубликована в журнале Nature Climate Change.

Группа ученых из британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в США напомнили, что Советский Союз провел 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля. В Баренцевом и Карском морях были затоплены и утилизированы свыше 100 атомных субмарин.

США также проводили подледные исследования с применением ядерной установки в Гренландии.

Другие опасения исследователей связаны с тем, что микробы и вирусы могут оттаять и попасть в воды Мирового океана. Это может стать настоящими ядерными и бактериологическими «бомбами», утверждают ученые в своей работе.

Ранее экологическая активистка Грета Тунберг прокомментировала возможную встречу с президентом США Джо Байденом. В сентябре текущего года Тунберг обвинила мировых лидеров в «преднамеренном бездействии» в решении вопросов, связанных с изменением климата и «предательстве настоящих и будущих поколений». Она заявила, что обещания решить проблемы климатического кризиса — лишь «бла-бла-бла».