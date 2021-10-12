Вместо фонарей: ученые заявили, что осветят растениями улицы

Сотрудники Массачусетского университета еще в 2017 году начали своим «световые» эксперименты с растениями. Они ввели специальные наночастиы в структуру листов кресс-растений. В итоге растения засветились тусклым светом, свечение длилось четыре часа. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Сейчас исследования продолжились, и эксперты уже нашли способ увеличить интенсивность света в 10 раз. Руководитель проекта Майкл Страно рассказал, что целью эксперимента является создание светоизлучающей установки.

По задумке авторов работы, она будет поглощать и накапливать свет. Этот шаг будет огромным продвижением на пути к растительному освещению.

На данном этапе работы, растения могут не только излучать свет определенное время, но и снова «становится фонарями» после подзарядки. Применив легкий конденсатор, который обычно используют в электрической цепи, удалось увеличить период светового излучения.

Все эти манипуляции никак не влияют на жизнеспособность и здоровье растений. Они продолжают успешно фотосинтезировать. Сейчас команда занята разработкой мощных растительных светоустановок, которые будут работать эффективнее и дольше. Ученые уверены, что в дальнейшем растения смогут полностью заменить наружное освещение на улицах.