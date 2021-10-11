Европа заинтересовалась предложением России о пилотируемых пусках ракет «Союз» с Куру

В Европе рассматривают предложение «Роскосмоса» о создании необходимой инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

По его словам, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры. На данный момент пилотируемые пуски ракет «Союз» проводятся только с космодрома Байконур. Так как у Европы нет возможностей по запуску человека в космос, европейские астронавты совершают полеты на российских или американских кораблях.

«Проводим консультации с европейскими организациями — с Европейским космическим агентством, Arianespace, Национальным центром космических исследований Франции. Пока еще конкретных договоренностей не достигли», — сказал Савельев.

В апреле стало известно, что «Союз» планируют запустить с космодрома Куру в ноябре текущего года.