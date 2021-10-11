Отложен суборбитальный полет с 90-летним актером Уильямом Шетнером

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла суборбитальный полет четырех космических туристов. В сообщении компании в Twitter говорится, что это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

В космический полет 12 октября должны были отправиться 90-летний актер Уильям Шетнер, сооснователь Planet Labs и бывший инженер NASA Крис Бошуайзен, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс и предприниматель Глен де Ври.

Старт перенесли на среду, 13 октября. Он запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени (16:30 мск).

Это будет 18-й полет ракеты New Shepard. Он займет около 15 минут.

Если полет состоится и пройдет успешно, Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в фантастическом сериале «Звёздный путь» станет самым пожилым человеком, побывавшем в космосе.

Ранее сообщалось, что Blue Origin Джеффа Безоса потеряла 20% сотрудников из-за действий руководства. Одной из самых частых причин увольнений бывшие сотрудники назвали требование возвращаться с «удаленки».