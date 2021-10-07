Британские ученые объяснили, почему утки плавают «гуськом»

Ученые из Университета Стратклайда в Шотландии вместе с коллегами из Китая попытались ответить на вопрос, почему утята вслед за уткой плывут, выстроившись «гуськом» — один за другим цепочкой. Причина этого явления, которую удалось выяснить, может натолкнуть на новые решения специалистов по морскому и речному судоходству. Соответствующая статья опубликована в Journal of Fluid Mechanics.

Вид утят, плывущих точно «по веревочке» вслед за матерью, — привычное явление на реках и прудах. Но почему они столь строго придерживаются такой диспозиции? Используя математические и численные модели, исследователи произвели расчеты волнового сопротивления группы водоплавающих птиц и выяснили: когда каждый утенок в таком строю придерживается своего места, возникает явление так называемой деструктивной интерференции волн. Это приводит к тому, что утенок не испытывает сопротивления от набегающих волн, они его, наоборот, подталкивают вперед. Что характерно, это преимущество «езды на волнах» передается и остальным утятам в том же строю.

Начиная с третьего утенка волновое сопротивление постепенно устремляется к нулю, и достигается тонкое динамическое равновесие. Каждый участник такого заплыва передает энергию волн дальше, своему спутнику, следующему за ним, практически без потерь энергии. Возможно, в процессе эволюции утята были просто вынуждены освоить подобный фокус.

Исследователи теперь считают, что те же самые принципы могут взять на вооружение и проектировщики современных грузовых судов, например, снаряжая особые водные поезда для перевозки большего количества грузов без дополнительных затрат на топливо.