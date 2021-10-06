Зоологи выяснили, сколько слов могут выучить «одаренные» собаки

Ученые из Будапештского университета выяснили, с какой скоростью можно обучать одаренных собак. Соответствующая статья опубликована в журнале Royal Society: Open Science.

Способность собак к обучению словам считается редким даром. Если обычные собаки могут запомнить несколько команд и пару предметов, то словарь одаренных собак может доходить до сотни слов и более.

В новом исследовании по программе «Собаки с даром к словам» ученые под руководством Шани Дрора открыли, что такие животные могут осваивать слова со скоростью, близкой к годовалым младенцам. Для своей работы исследователи обратились к социальным сетям, чтобы найти как можно больше подходящих собак. Отбор прошли только шесть, все из них – породы бордер колли, представители которой считаются самыми умными. Их средний возраст был 3,6 года, а средний текущий словарь – 26 слов.

Исследователи послали каждому владельцу коробку с шестью новыми игрушками, и дали шесть дней, чтобы научить питомцев их именам обычными методами. В конце срока ученые проследили за результатом через видеосвязь. Все собаки в ответ на команды приносили нужную игрушку как минимум 5 из 6 раз. Потом эксперимент повторили, послав уже 12 игрушек, и предоставив тот же срок – на этот раз, худший результат был 11 из 12.

Затем, чтобы проверить долгосрочную память, экспериментаторы спрятали игрушки. 5 из 6 собак вспомнили все их имена спустя месяц, а 4 – спустя два месяца.

Это исследование поможет понять, как животные воспринимают язык, и каковы их пределы обучения.