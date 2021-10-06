Ученые нашли в янтаре тихоходку неизвестного вида

Третью в истории окаменелость тихоходки обнаружили палеонтологи из Гарварда и Технологического университета Нью-Джерси. О находке возрастом 16 млн лет ученые рассказали в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Тихоходка находилась в куске доминиканского янтаря с тремя древними муравьями, и месяцами ученые не обращали на нее внимания. Янтарь позволил образцу отлично сохраниться — ученые смогли рассмотреть тихоходку во всех анатомических подробностях вплоть до коготков и обнаружить различия с современными видами.

Новый вид исследователи отнесли к семейству Isohypsibioidea и назвали Paradoryphoribius chronocaribbeus. Выявленные различия помогут лучше понять эволюцию тихоходок за миллионы лет, отмечают ученые.

Возраст находки составил 16 млн лет. Это первая окаменелость тихоходки времен кайнозоя — нынешней геологической эпохи, начавшейся 66 млн лет назад.

Тихоходки появились более 500 млн лет назад, но из-за крошечного размера и неспособности тканей их тела к биоминерализации вероятность образования окаменелостей крайне мала. Эта находка стала третьей за всю историю. Чтобы изучить ископаемую тихоходку, ученым пришлось использовать методы визуализации, обычно применяемые в клеточной и молекулярной биологии, отмечают авторы работы — это показывает, насколько сложно исследовать этих животных. Однако современные технологии, вероятно, позволят сделать в будущем больше подобных открытий.