Пересильд поделилась впечатлениями от полета в космос

Актриса Юлия Пересильд, которая сегодня, 5 октября, вместе с режиссером Климом Шипенко прилетела на Международную космическую станцию (МКС), поделилась впечатлениями от происходящего. Видео сеанса связи с экипажем станции опубликовано в Youtube-канале корпорации «Роскосмос».

«У нас сегодня новым было все. Каждые десять секунд приносили что-то новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно — сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю», — сказала Пересильд.

С ней согласился Шипенко — он тоже не может поверить, что оказался на МКС. Все, что связано с полетом, режиссер назвал «приятным шоком».

Ранее сообщалось, что Пересильд ассистировала космонавту Антону Шкаплерову во время ручной стыковки корабля «Союз МС-19», на котором прилетели они с Шипенко, к МКС.

На станции Шипенко и Пересильд займутся созданием первого в истории кинематографа игрового фильма, снятого в космосе. Картина расскажет о женщине-медике, которой приходится срочно отправиться в космос ради спасения жизни космонавта. Ожидается, что на станции они проведут 12 дней, и 17 октября вернутся на Землю вместе с космонавтом Олегом Новицким.