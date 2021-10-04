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Кукла-двойник астронавта Кристофоретти побывала в невесомости

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Courtesy of ESA/Simone Marocchi/Handout via Reuters

Прототип итальянского астронавта Саманты Кристофоретти, кукла Барби, выполнила полет в условиях невесомости с целью вдохновить молодых девушек на карьеру в космосе и STEM (наука, технологии, математика и инженерия), передает Reuters.

Как сообщается, производитель игрушек Mattel Inc. работает с Европейским космическим агентством (ESA) над проектом, созданным в честь Всемирной недели, которая проходит с 4 по 10 октября. В рамках проекта кукла-двойник Кристофоретти показывала подготовку, которую должен пройти астронавт перед полетом в космос. Тренировка прошла на базе ESA в Германии.

«Мини-кукла Саманта совершила параболический полет, поэтому у нее уже есть некоторый опыт работы с невесомостью», — сказала 44-летняя Кристофоретти в видеообращении.

Она выразила надежду, что после этого у молодых девушек появится интерес к космосу.

В рамках проекта Барби делится образовательными материалами по космосу на своем сайте. Доходы, полученные от куклы-двойника Кристофоретти, будут направлены организации «Женщины в аэрокосмической отрасли».

Ранее ESA заявило о планах запустить в космос женщин и инвалидов.

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