Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2021 году получат американский физиолог Дэвид Джулиус и американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновения. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета. Имена лауреатов объявили на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.

Церемония вручения прошла онлайн из-за коронавирусных ограничений. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов.

В 2020 году «Нобель» по медицине получили за открытие вируса гепатита С американские вирусологи Харви Олтер и Чарльз Райс и британский вирусолог Майкл Хотон. Открытие позволило разработать противовирусные препараты для борьбы с гепатитом С, а также практически избавиться от связанного с переливанием крови гепатита С во многих частях мира благодаря высокочувствительным анализам крови. При слаженной работе органов здравоохранения по всему миру, возможно, в будущем от гепатита удастся избавиться полностью.