Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане

Грузовой корабль Dragon разработки SpaceX успешно приводнился в Атлантическом океане, об этом сообщили в Twitter SpaceX.

«После того, как команда SpaceX извлечет Dragon [из воды], важные научные данные на борту космического корабля будут доставлены на вертолете в Космический центр Кеннеди и предоставлены исследователям», — указано в сообщении.

Космический грузовик приводнился в 22.59 по времени Восточного побережья США (05.59 мск). Dragon выполнил 23-ю коммерческую миссию к Международной космической станции, доставив на МКС 2,9 тонн груза.

Среди груза, корабль доставил оборудование для проведения научных экспериментов, в том числе — офтальмологические инструменты для исследования того, как ухудшается в невесомости зрение и как с этим бороться.

Ранее сигнал тревоги сработал на корабле Crew Dragon из-за поломки туалета.