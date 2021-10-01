«Роскосмос» не получил ответа от Маска и Безоса ответ на приглашение на Байконур

«Роскосмос» не получил официальные ответы от американских миллиардеров и бизнесменов в космической сфере Илона Маска и Джеффа Безоса, а также их британского коллеги Ричарда Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля «Союз МС-19» на Байконуре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Роскосмос не получил ответ от Маска, Безоса и Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля «Союз МС-19», — указано в сообщении.

Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» состоится 5 октября, на корабле на Международную космическую станцию отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые примут участие в съемках космической драмы «Вызов» — первого в истории фильма, который будет снят в космосе.

Ранее Илон Маск ответил на приглашение главы Дмитрия Рогозина приехать в гости в Россию, поинтересовавшись, какой чай предпочитает глава российской корпорации.