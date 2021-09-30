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Японские ученые вогнали мышь в депрессию зрелищем угнетения ее сородичей

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Global Look Press

Ученые из Токийского университета науки выяснили, как мыши реагируют на страдания других мышей. Статья об этом опубликована у журнале Behavioural Brain Research.

У депрессии может быть множество причин, в том числе – ухудшение состояния гиппокампа, участка мозга, ответственного за эмоции и память. Группа исследователей под руководством Акиёси Сайто решила выяснить, может ли его состояние ухудшиться от косвенного стресса. Для этого ученые подвергли лабораторных мышей воздействию «хронического косвенного стресса социального поражения», заставляя их постоянно наблюдать, как другая мышь терпит угнетение. Они посадили двух мышей разного размера в клетку, и вынудили меньшую зайти на территорию более крупного грызуна.

Более крупная мышь агрессивно защищала свое пространство, а за этим наблюдала другая, третья мышь из соседней клетки. «Я хочу, чтобы люди задумались, что стресс меняет мозг не только самих страдающих депрессией, но также их окружающих», – рассказывает ученый.

И действительно, у мыши-наблюдателя также началась депрессия. Через 10 дней у нее начали проявляться признаки агедонии – неспособности испытывать удовольствие. Ученые поняли это по тому, что мышь перестала отдавать предпочтение сладкой воде перед обычной. Кроме того, у нее также наблюдалось значительное снижение выживаемости новорожденных нейронов зубчатой извилины, области в гиппокампе, ответственной за сенсорное восприятие и память.

Мышь-наблюдателя попытались лечить антидепрессантом флуоксетином, селективным ингибитором обратного захвата серотонина. Отчасти это помогло, но не до конца: некоторые симптомы депрессии вернулись через несколько недель. Авторы считают это еще одним свидетельством в пользу того, что на данный момент не существует простого и быстрого способа лечения депрессии.

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