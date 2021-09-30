Южная Корея запустит свою первую ракету-носитель

Свою первую космическую ракету запустит Южная Корея. Об этом пишет ТАСС.

Ракета получила название «Нурихо». Пуск намечен с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. Подготовка вступила в завершающую стадию.

Ракета-носитель уже установлена на стартовой площадке, где осуществляется проверка всех ее систем. В зависимости от погодных условий для запуска дается окно с 22 по 28 октября.

«Нурихо» весит 200 тонн и имеет жидкостные двигатели — четыре 75-тонных на первой ступени, один 75-тонный на второй ступени и один 7-тонный на третьей ступени.

Запуск планируется провести только с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны. Если пуск будет успешным, то в мае 2022 года ракета выведет на орбиту 200-килограммовый спутник.

На разработку «Нурихо» было выделено 2 трлн вон ($1,8 млрд).