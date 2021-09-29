Ученые предложили тестировать на коронавирус по дыханию

Врачи предложили диагностику COVID-19 по выдыхаемому воздуху как альтернативу классическим ПЦР-тестам. О практике использования такой диагностики рассказал эксперт в журнале Chemical & Engineering News.

С мая 2021 года водители, въезжающие в Сингапур через контрольно-пропускной пункт Туас, должны были выдохнуть через похожий на сигару мундштук, подключенный к масс-спектрометру. Менее чем за минуту устройство анализировало образцы дыхания и определяло COVID-19. Такие устройства могут прийти на смену ПЦР-тестам, но у них пока есть нерешенные проблемы.

Вплоть до настоящего времени ПЦР-тесты остаются стандартом диагностики COVID-19. Однако, по словам Кэрри Арнольда, автора обзора, такие тесты неудобны, медленны и относительно дороги. По этой причине несколько компаний начали производить похожие на алкотестеры диагностические аппараты для выявления инфекции SARS-CoV-2.

Эти аппараты выявляют коронавирус по измененным соотношениям летучих органических веществ (ЛОВ) в выдыхаемом воздухе, которые отражают метаболические изменения, вызванные вирусом. Но, по мнению Кэрри Арнольда, остаются вопросы, достаточно ли чувствительны и надежны эти тесты.

Одна из проблем заключается в том, что создатели тестов недостаточно точно определили уровни ЛОВ в дыхании здоровых людей, что затрудняет обнаружение отклонений от нормы. В результате некоторые дыхательные тесты показали неудовлетворительные результаты при использовании на практике. Кроме того, иногда показатели ЛОВ изменяются схожим образом в ответ на совсем разные вирусы, поэтому важно идентифицировать уникальные соотношения биомаркеров, характерные только для заражения SARS-CoV-2.

Однако, как сообщают в статье, ученые надеются, что после доработки и учета этих проблем возможно будет создать тесты для определения COVID-19 по выходу, которые смогут обнаружить инфекцию раньше, чем тесты на основе ПЦР.