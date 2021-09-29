Ученые рассказали, когда люди смогут доживать до 130 лет

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне заявили, что не видят физиологического предела продолжительности человеческой жизни, и некоторые люди смогут доживать до 130 лет уже в XXI веке. О результатах исследования его автор, профессор статистики Энтони Дэвисон, рассказал «Газете.Ru».

«Количество долгожителей (возрастом больше 100 лет) долгое время растет во многих странах: благодаря повышению качества питания, здравоохранения и социальных условий, хотя COVID-19, вероятно, несколько снизил эти показатели, — пояснил Дэвисон. — В нашем исследовании рассматриваются только те, кто прожил более 105 лет, однако выглядит обоснованным считать, что те же факторы приведут к росту и числа «старейших из старых».

В исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science, ученые проанализировали сведения из Международной базы данных продолжительности жизни, в которую внесена информация о более чем 1100 долгожителях из 13 стран. Проанализировав смертность среди долгожителей, ученые обнаружили, что риски возрастают лишь до определенного момента, а затем выходят на плато и составляют примерно 50/50.

Уже в XXI веке, при заботе о своем здоровье и соответствующем уровне развития медицины, человек будет способен дожить минимум до 130 лет, уверены авторы работы.

Подробнее об исследовании – в материале «Газеты.Ru».