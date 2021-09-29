Разработчик «Тополя» запатентовал способ тушения лесных пожаров

Московский институт теплотехники разработал способ тушения лесных с помощью ракетных технологий и запатентовал его, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспатент.

Отмечается, что изобретение относится к области пенного пожаротушения — специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, пена активируется постепенно, когда раствор уже выпущен. В работе устройства в патенте реализован «ракетный» принцип — все ракеты разработчика работают на твердом топливе.

Авторы изобретения считают, что этот способ позволит тушить пожары на более обширных площадях, так как дальность жидкого раствора больше обычной пены. Также это позволить более эффективно тушить пожары в труднодоступных местностях.

Московский институт теплотехники, входящий в госкорпорацию «Роскосмос» — разработчик «Тополя». Там также создали ракетный комплекс «Ярс» и подводную лодку «Булава».

Ранее сообщалось, что российские ракетные войска перестанут использовать твердотопливную ракету РС-12М «Тополь» в 2024 году.