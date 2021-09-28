Ученые предсказали вымирание человечества через 500 лет

Ученые из США и Великобритании смоделировали возможные сценарии глобального потепления. Исследование опубликовано на сайте онлайн-библиотеки Wiley.

Специалисты представили три модели изменений на планете, по одной из которых человечество ждет вымирание.

«Если не остановить глобальное потепление, то через 500 лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур», — говорится в исследовании.

Если все пойдет по этому сценарию, то в будущем часть нашей планеты из-за потепления станет непригодной для проживания, а ряд сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, окажутся дефицитными из-за недостатка плодородных земель.

Ученые призвали объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к «пробуждению» древних вирусов в Сибири.