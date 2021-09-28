Редактор журнала Lancet извинился за «тела с вагинами»

Главный редактор журнале The Lancet извинился за то, что женщин назвали «телами с вагинами» на обложке последнего выпуска. Он сделал это в интервью газете The Daily Telegraph.

«Я прошу прощения у наших читателей, которые были оскорблены фразой на обложке и использованием тех же слов в теле статьи», – сказал Ричард Хортон.

Речь идет о недавнем выпуске журнала The Lancet, где на обложку была вынесена фраза «исторически анатомия и физиология тел с вагинами игнорировались». Авторы подразумевали, что вагины могут быть не только у женщин, но и у трансгендеров. В итоге фраза вызвала шквал критики: ее сочли дегуманизацией женщин и попыткой угодить LGBTQ+ сообществу, которое отстаивает идентичность трансгендеров.

Подробно об этой истории «Газета.Ru.» рассказала в статье «Хотели быть политкорректными, а получился «Двач».