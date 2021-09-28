Сигнал тревоги сработал на корабле Crew Dragon из-за поломки туалета

В ходе первой в истории миссии астронавтов-любителей Inspiration4 на корабле Crew Dragon компании SpaceX сработал сигнал тревоги из-за поломки туалета. Об этом CNN рассказал командир корабля, Джаред Исаакман.

По его словам, проблема возникла в вентиляторе, который создает пониженное давление в системе удаления отходов, что и вызвало сигнал тревоги. После случившегося экипаж был вынужден консультироваться с Землей по поводу решения проблемы.

По словам Исаакмана, назвавшего случившееся серьезной проблемой, безопасности экипажа ничего не угрожало. Ранее о проблемах с туалетом в ходе исторического полета заявил глава пилотируемой программы SpaceX Бенджи Рид на послеполетной пресс-конференции. Он не сказал, в чем именно была проблема, ограничившись словами о «некоторых проблемах с системой обработки отходов, которые мы преодолели», добавив, что здоровью и комфорту экипажа ничего не угрожало.

Позднее Илон Маск в своем Twitter вступил в ироничную дискуссию с другими пользователями, в ходе которой пообещал в ответ на вопрос о подогреваемых туалетных сиденьях ответил, что улучшение туалетов также планируется, так как в ходе последнего полета с ними были проблемы.