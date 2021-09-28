В России изобрели беспроводную космическую зарядку для спутников

Специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) госкорпорации Роскосмос создали метод сборки спутника с беспроводной зарядкой модулей в космосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявку на патент.

В ней говорится, что модули будут взаимодействовать на орбите с помощью беспроводного информационно-логического обмена. Энергообеспечение осуществляется за счет электромагнитной индукции.

«Способ построения на орбите автоматического космического аппарата с открытой модульной архитектурой, заключающийся в сборке космического аппарата из различных модулей, включая модули полезной нагрузки, выполненных в виде законченных подсистем космического аппарата», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что в России на предприятии «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева» началось изготовление первого спутника новой российской космической группировки «Скиф», который станет конкурентом британским OneWeb.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал 15 пусков ракет космического назначения с разных космодромов до конца текущего года.

Он напомнил, что на минувшей неделе состоялся 15-й по счету пуск в 2021 году.