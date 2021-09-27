Лица трех египетских мумий восстановили по ДНК

Ученые из лаборатории Parabon NanoLabs смогли восстановить прижизненный облик трех мумий из Древнего Египта. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Мумии были найдены в Абусир эль-Мелек, древнем египетском городе к югу от Каира. Они были похоронены между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. В 2017 году ученые из Института истории человечества имени Макса Планка (Германия) секвенировали ДНК этих мумий, что стало первой успешной реконструкцией генома древнеегипетской мумии.

Теперь исследователи из Parabon NanoLabs, компании из Вирджинии, которая занимается технологиями, связанными с ДНК, использовали эти генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий. Для этого они применили судебно-медицинское ДНК-фенотипирование: процесс, в ходе которого проводится генетический анализ для прогнозирования черт лица и других аспектов внешнего вида человека.

«Это первый раз, когда комплексное ДНК-фенотипирование было выполнено на основе настолько старого генного материала человека», — сообщается в заявлении компании.

Выяснилось, что у этих троих мужчин была светло-коричневая кожа с темными глазами и волосами. Реконструкция должна отражать их облик в 25 лет. В целом, согласно заявлению исследователей, мумии генетически ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, а не к современным египтянам.