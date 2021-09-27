НАСА и Boeing помогают России расследовать причины появления трещин на МКС

Представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Пол Хилл заявил, что ведомство совместно с компанией Boeing помогают России расследовать причины появления трещин в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции. Об этом он сообщил на заседании совета НАСА, передает РИА «Новости».

«Русские продолжают анализировать несколько возможных причин. США сотрудничают с ними, проводя несколько инженерных анализов — космическим центром Джонсона, исследовательским центром Лэнгли, консультативным советом НАСА по аэрокосмической безопасности и компанией Boeing», — сказал он.

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил новые несквозные трещины в самом старом российском модуле «Заря».

До этого в сентябре 2019 года на МКС выявили утечку воздуха. Спустя год экипажу удалось обнаружить первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Всего российские космонавты нашли и залатали пять повреждений модуля.

В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют причины образования трещин в модуле «Звезда».