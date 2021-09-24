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В России началось производство конкурента спутникам OneWeb

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Depositphotos

В России на предприятии «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева» началось изготовление первого спутника новой российской космической группировки «Скиф», который станет конкурентом британским OneWeb, сообщает РИА «Новости».

«В компании «ИСС» началось изготовление космического аппарата связи «Скиф-Д», — говорится в сообщении.

Задачей сети спутников «Скиф» станет предоставление услуг широкополосного доступа в интернет. Планируется, что первый запуск «Скифа» в космос состоится в октябре 2022 года. Затем, в 2024 году, в космос будут запущены еще два спутника, в 2026 — шесть и в 2028 — еще восемь спутников.

Общая орбитальная группировка «Скифов» составит 12 спутников.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал 15 пусков ракет космического назначения с разных космодромов до конца текущего года.

Он напомнил, что на минувшей неделе состоялся 15-й по счету пуск в 2021 году.

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