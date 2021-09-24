Американцы запустят робота для монтажа двигателей на орбитальные спутники

Американская корпорация Northrop Grumman готовится к запуску спутника, который будет продлевать срок службы других спутников. Об этом изданию Space News рассказал Джо Андерсон, вице-президент Space Logics (дочерней компании Northrop Grumman).

Со временем за счет трения об атмосферу орбита околоземных спутников снижается, и в конце концов они сгорают в атмосфере. Этот момент можно отсрочить, если на спутнике есть двигатели с запасом топлива.

MRV, новый аппарат Northrop Grumman, будет оснащен роботизированной рукой, которая установит на спутники компаний-клиентов ракетные двигатели и баки.

На данный момент подобную услугу заказали 6 неназванных покупателей, их начнут оказывать с 2024 года. Ожидается, что установленное дополнительное оборудование сможет продлить «жизнь» геостационарных спутников на шесть дополнительных лет.

Роботизированная рука была разработана при партнерстве с DARPA, Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Помимо установки двигателей, Northrop Grumman предлагает выполнять ей и другие работы, вроде детальных осмотров спутников клиентов, перемещения их на другую орбиту или простого ремонта. Например, рука может развернуть солнечную батарею или антенну, у которых отказали собственные приводы.