Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Разработчик «КовиВака» считает, что вопрос признания вакцины за рубежом... 11:05
Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат 11:03
Мазепин выступит на Гран-при в Сочи в шлеме с именами призеров... 10:57
Суд признал законным постановку на учет Навального как склонного к побегу 10:54
«Кафкианский кошмар»: адвокат Спирс выставил ее отцу новые требования 10:53
В МВД Украины рассказали подробности покушения на Шефира 10:51
Названа причина отключения онлайн-магазинов в России 10:51
Замглавы «Меджлиса»* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму 10:40
Дочь Сергея Бодрова рассказала о съемках в эротических сценах 10:37
«Известия»: ЦБ ввел полугодовой мораторий на применение «антиотмывочного» закона 10:37

Ученые выяснили, зачем динозавры виляли хвостом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Двуногие динозавры виляли хвостом, чтобы бежать эффективнее — подобно тому, как люди при беге двигают руками, выяснили специалисты из Гарвардского и Стэнфордского университетов. Об этом они рассказали в статье в журнале Science Advances.

Ранее считалось, что хвосты были довольно пассивной частью тела, нужной, чтобы сохранять равновесие. Чтобы лучше изучить роль хвостов, исследователи модифицировали методы моделирования, применяемые в медицине и аэрокосмической отрасли. Сначала они протестировали свой подход на птице тинаму, имеющей схожие с динозаврами характеристики. Убедившись, что результаты моделирования совпадают с реальными характеристиками, ученые взялись за динозавров. Моделирование позволило разбить скелет на множество сегментов и проследить, какую роль каждый из них играет в беге.

Оказалось, хвост служил не просто противовесом — динозавры активно пользовались им при движении. Когда ученые убрали его из симуляции, динозавры начали двигать тазом иначе. Очевидно, хвост был важен для контроля баланса в угловом моменте. Если представить центр тела динозавра как ось, то, когда вес тела смещался в ту или иную сторону, движения хвоста помогали поддерживать равновесие. Люди для этой цели при беге и ходьбе двигают руками, но передние лапы динозавров были для этого слишком маленькими.

Если хвост двигался в ту же сторону, что и нога, а не в противоположную, то динозавр затрачивал на движение гораздо больше энергии — видимо, хвост помогал еще и сберечь силы.

Исследователи допускают, что у четвероногих динозавров хвост играл ту же роль, но в меньшей степени. Впрочем, это еще предстоит проверить.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Это провокация»
Друзья россиянина Александра Франчетти рассказали о причинах его задержания в Праге
«Уже начали производство вакцины». «КовиВак» станет более доступным для россиян
Центр Чумакова модернизировал производство для масштабного выпуска «КовиВака»
Обломки нашли, выживших не обнаружили. Что известно о крушении Ан-26
ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
В ПФР рассказали о перерасчете пенсии после увольнения
СК подозревает экс-министра сельского хозяйства Тувы в убийстве жены
Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
Нарышкин назвал ложью данные об участии третьего россиянина в отравлении Скрипалей
Новости и материалы
Разработчик «КовиВака» считает, что вопрос признания вакцины за рубежом связан с политикой
Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат
Мазепин выступит на Гран-при в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
Суд признал законным постановку на учет Навального как склонного к побегу
«Кафкианский кошмар»: адвокат Спирс выставил ее отцу новые требования
В МВД Украины рассказали подробности покушения на Шефира
Названа причина отключения онлайн-магазинов в России
Замглавы «Меджлиса»* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму
Дочь Сергея Бодрова рассказала о съемках в эротических сценах
«Известия»: ЦБ ввел полугодовой мораторий на применение «антиотмывочного» закона
Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams
Семин объяснил поражение «Ростова» от клуба из третьего дивизиона в матче Кубка России
Бейсджамперы прыгнули с высотки на Ленинском проспекте в Москве
Реакция главы Apple на сливы внутри компании утекла в сеть
Опубликовано видео задержания членов террористической группировки в Свердловской области
Бали откроется для россиян не раньше декабря
Пилот «Формулы-1» Мазепин назвал причину частых поражений от Шумахера
СВР не комментирует заявление Лондона о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей»
Все новости
Люди впервые спустились в Адский колодец. Джиннов пока не нашли
Спелеологи впервые проникли на дно Адского колодца в Йемене
«В Медисон-сквер-гарден обстрелы слышно не так громко»
Зеленский призвал ООН проводить заседания в горячих точках
Вакцина для избранных: в бедных странах от COVID-19 привит лишь 1% населения
Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»
Куда можно улететь из России
С 5 октября будут возобновлены полеты в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию
Бедных не будут судить строго
Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора
Будет ли газ кормить Россию вместо нефти
В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
«Человек не может совершить зло, просто послушав Моргенштерна»
Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в Перми был фанатом Моргенштерна
«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине
Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя
Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11
Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2
Преждевременно состарились: раскрыта тайна замерших галактик
Ученые выяснили, почему в некоторых галактиках не рождаются звезды
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»
Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»
«Путин и Эрдоган никогда не встречаются, чтобы просто пожать руки»
Политологи рассказали о возможных договоренностях Путина и Эрдогана в Сочи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях