Исследование выявило смертельную опасность в бороде мужчин

Бороды мужчин содержат больше микробов, чем шерсть собак, включая смертельные бактерии. К такому выводу пришли ученые, пишет The Sun.

Специалисты обнаружили, что борода у половины мужчин, отобранных для исследования, содержала паразитов.

Изучив бороды 18 мужчин и шерсть 30 собак разных пород, ученые установили, что даже у гончих уровень микробов ниже, чем в исследованных бородах.

Профессор Андреас Гутцайт из швейцарской клиники Хирсланден сказал: «Исследователи обнаружили значительно более высокую бактериальную нагрузку в образцах, взятых с мужской бороды, по сравнению с шерстью собак».

Исследование показало, что все бородатые мужчины в возрасте от 18 до 76 лет показали высокий уровень микробов, в то время как только 23 из 30 собак имели высокий уровень микробов в шерсти, а у остальных — средний уровень.

У семи из мужчин были обнаружены вредные для здоровья насекомые.

«На основании этих данных собак можно считать чистыми по сравнению с бородатыми мужчинами», — сказал доктор Гутцайт.

Ранее ученые выяснили, что борода защищает мужчин от ударов и получили за это Шнобелевскую премию.