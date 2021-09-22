Останки Ивана Грозного подвергнут новым исследованиям для раскрытия тайн его жизни

Дополнительные данные об обстоятельствах жизни и смерти Ивана Грозного постараются выяснить российские ученые из Объединенного института ядерных исследований с помощью нейросети. Об этом пишет ТАСС.

Проанализирую также останки супруги царя Марии Темрюковны и его отца, Ивана III. Кости подвергнут воздействию нейтронного активационного анализа и активационного анализа на мгновенных гамма-квантах.

Он покажет исследователям элементный состав останков. Следующим этапом станет молекулярное исследование останков. Это прольет свет на образ жизни царской семьи. Возможно, раскроет новые секреты четы.

Это уже не первое исследование костей Ивана Грозного и его близких. Также ученые изучали волос первой жены Ивана IV Анастасии Романовны и фрагмент реберной кости его сына Ивана Ивановича.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что существует несколько версий гибели митрополита Филиппа в 1569 году. Опальный митрополит имел конфликт с царем Иваном Грозным.